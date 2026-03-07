Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw fährt Fahrerin eines E-Scooters an - Zeugen gesucht

Löhne (ots)

Löhne (MS) - eine 17-jährige Fahrerin eines E-Scooters wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (06.03.) leicht am Bein verletzt. Die Löhnerin befuhr kurz vor 14 Uhr die Schützenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße und wollte an der Einmündung In der Masch den Gehweg überqueren. Zeitgleich bog eine bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen Pkw, aus Richtung Lübbecker Straße kommend, in die Straße In der Masch ab, übersah hierbei die Scooter-Fahrerin und touchierte diese. Die Fahrerin des Pkw sprach die gestürzte Scooter-Fahrerin zwar an, entfernte sich aber von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Herford unter Telefon-Nr. 05221/888-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell