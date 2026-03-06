PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Eine Person verletzt

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstag (05.03.2026) kam es um 08:35 Uhr in Herford zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 55-Jähriger befuhr mit einem Taxi die Milser Straße in Fahrtrichtung Bielefeld. Unmittelbar hinter dem Taxi folgte eine 25-Jährige mit einem Pkw der Marke Hyundai. Als der Taxifahrer seine Geschwindigkeit reduzieren musste, fuhr der Hyundai auf das Taxi auf. Der 55-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die entstandenen Sachschäden werden mit mindestens 6000,- Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

