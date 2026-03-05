PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Lagerhalle - Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge

Löhne (ots)

(jd) Der Eigentümer einer Firma bemerkte am Mittwochmorgen (04.03.) einen Einbruch. Als er gegen 7.00 Uhr das Firmengelände auf der Straße Zum Brink betrat, fand er ein Rolltor teils verformt vor, es wurde zudem von Unbekannten zur Hälfte nach oben gedrückt - auch die Elektrik des Tores funktionierte nicht mehr. Aus dem Inneren der Lagerhalle entwendeten der oder die unbekannten Täter diverse hochpreisige Werkzeuge. Darunter einen Schweißautomat im Wert von rund 5.000 Euro, einen Kernbohrer, Sägen, Hammer und Pumpen. Insgesamt entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:33

    POL-HF: Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang - Fahrradfahrer leicht verletzt

    Vlotho (ots) - (jd) Am Dienstag (03.03.) ereignete sich an der Solterbergstraße ein Verkehrsunfall. Um 14.45 Uhr fuhr ein 38-jähriger Vlothoer mit seinem Fahrrad in Richtung Salzuflener Straße auf dem Radweg neben der Solterbergstraße. Zeitgleich beabsichtigte eine 64-järhige Frau aus Hiddenhausen von der Gerhard-Lücking-Straße mit ihrem Dacia nach rechts in die ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:31

    POL-HF: Unbekannte entwenden hochwertigen Schmuck - Polizei sucht Zeugen

    Kirchlengern (ots) - (jd) Eine Frau aus Kirchlengern bemerkte am Dienstagmorgen (03.03.), gegen 9.30 Uhr das Fehlen ihres Schmuckkastens. Dieser befindet sich normalerweise in ihrem Schlafzimmer und war gegen 8.00 Uhr noch vor Ort. Innerhalb des kurzen Zeitraums am gestrigen Morgen gelang es bisher unbekannten Tatverdächtigen, unbemerkt das Haus in der Straße In den ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:45

    POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Bielefelderin fährt unter Alkoholeinfluss

    Herford (ots) - (jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford gestern (02.03.), um 23.15 Uhr einen Audi, der ohne eingeschaltetes Licht fuhr. Das Fahrzeug fuhr auf der Wiesestraße in Richtung Leipziger Straße, wo es die Beamten anhielten. Die Fahrerin des Fahrzeugs, bei der es sich um eine 28-jährige Bielefelderin handelt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren