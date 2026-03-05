Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Lagerhalle - Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge

Löhne (ots)

(jd) Der Eigentümer einer Firma bemerkte am Mittwochmorgen (04.03.) einen Einbruch. Als er gegen 7.00 Uhr das Firmengelände auf der Straße Zum Brink betrat, fand er ein Rolltor teils verformt vor, es wurde zudem von Unbekannten zur Hälfte nach oben gedrückt - auch die Elektrik des Tores funktionierte nicht mehr. Aus dem Inneren der Lagerhalle entwendeten der oder die unbekannten Täter diverse hochpreisige Werkzeuge. Darunter einen Schweißautomat im Wert von rund 5.000 Euro, einen Kernbohrer, Sägen, Hammer und Pumpen. Insgesamt entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell