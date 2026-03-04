Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden hochwertigen Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Eine Frau aus Kirchlengern bemerkte am Dienstagmorgen (03.03.), gegen 9.30 Uhr das Fehlen ihres Schmuckkastens. Dieser befindet sich normalerweise in ihrem Schlafzimmer und war gegen 8.00 Uhr noch vor Ort. Innerhalb des kurzen Zeitraums am gestrigen Morgen gelang es bisher unbekannten Tatverdächtigen, unbemerkt das Haus in der Straße In den Dören zu betreten und den Schmuckkasten an sich zu nehmen. Darin befanden sich diverse hochpreisige Schmuckstücke, die einen Wert im vierstelligen Bereich haben. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

