POL-HF: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Gaststätte an der Moorstraße bemerkte am Montagmorgen (02.03.), um 8.45 Uhr eine offenstehende Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Als der Mann dann die Gaststätte betrat, stellte er fest, dass der Thekenbereich durchwühlt worden war. Außerdem war die eine Tür eines Schalt- und Sicherungskastens, der sich im Küchenbereich befindet, abgebaut worden - sämtliche Sicherungen für das Gebäude wurden von dem oder den unbekannten Tätern ausgeschaltet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch kein Diebesgut entwendet - es entstand jedoch ein Sachschaden im mindestens dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag 8.45 Uhr. Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernommen hat, bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

