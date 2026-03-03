PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Gaststätte an der Moorstraße bemerkte am Montagmorgen (02.03.), um 8.45 Uhr eine offenstehende Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Als der Mann dann die Gaststätte betrat, stellte er fest, dass der Thekenbereich durchwühlt worden war. Außerdem war die eine Tür eines Schalt- und Sicherungskastens, der sich im Küchenbereich befindet, abgebaut worden - sämtliche Sicherungen für das Gebäude wurden von dem oder den unbekannten Tätern ausgeschaltet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch kein Diebesgut entwendet - es entstand jedoch ein Sachschaden im mindestens dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag 8.45 Uhr. Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernommen hat, bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 10:13

    POL-HF: Unbekannte gehen mehrere Fahrzeuge an - Polizei sucht Zeugen

    Herford (ots) - (jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntag (01.03.), dass ein BMW, der sich an der Ziegelstraße stand, beschädigt war und informierte gegen 9.00 Uhr den Fahrzeughalter: Bisher unbekannte Täter hatten an dem Fahrzeug einen Außenspiegel nach hinten geklappt und das Spiegelglas entwendet. Insgesamt wurde an neun Fahrzeugen, die an der ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:12

    POL-HF: Renault prallt gegen Baum - Drei Personen verletzt

    Herford (ots) - (jd) Eine 18-jährige Engeranerin fuhr am Sonntagnachmittag (01.03.), um 16.45 Uhr mit ihrem Renault auf der Vilsendorfer Straße in Richtung Bielefeld. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden die 18-Jährige und ein 19-jähriger Bielefelder leicht und ein ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:11

    POL-HF: Auffahrunfall - Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

    Herford (ots) - (jd) Auf der Bielefelder Straße ereignete sich am Samstag (28.02.), um 17.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Herforder fuhr mit seinem Mercedes in Richtung einer Ampelanlage. In einem unachtsamen Moment fuhr er auf einen davor fahrenden Seat, an dessen Steuer eine 24-jährige Frau aus Bad Oeynhausen saß, auf. Der Seat wiederum wurde in den davor fahrenden Mercedes eines 72-jährigen Herforders ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren