Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Herford (ots)

(jd) Auf der Bielefelder Straße ereignete sich am Samstag (28.02.), um 17.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Herforder fuhr mit seinem Mercedes in Richtung einer Ampelanlage. In einem unachtsamen Moment fuhr er auf einen davor fahrenden Seat, an dessen Steuer eine 24-jährige Frau aus Bad Oeynhausen saß, auf. Der Seat wiederum wurde in den davor fahrenden Mercedes eines 72-jährigen Herforders geschoben. Die 24-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der 42-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten.

