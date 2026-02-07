PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:25 Uhr, ereignete sich auf Höhe der Postfiliale in der Bahnhofstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein zu dieser Zeit unbekannter Fahrer eines schwarzen SAAB stieß gegen ein geparktes Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Fahrerin, die sich nur kurz in der Post befand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Der Zeuge blieb trotz Bemühungen unbekannt. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die Angaben zum Vorfall oder dem Zeugen machen können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

    LPI-SLF: Kontrollen mit Folgen

    Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 06.02.2026 gegen 21:15 Uhr wurde in Triptis in der Innenstadt ein 25-jähriger Mann einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine geringe Menge Crystal fest- und sichergestellt. Um 22:30 Uhr wurde in Pößneck in der Neustädter Straße / Höhe Jüdeweiner Straße ein 18-jährger Mann ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Auch hier wurde die mitgeführte geringe Menge Crystal fest- und sichergestellt. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren ...

    LPI-SLF: Schadensverursacher entfernt sich pflichtwidrig

    Schleiz / Parkplatz McDonald`s (ots) - Am 06.02.2026 zwischen 21:10 Uhr und 21:20 Uhr parkte der Fahrer eines VW T6 in Schleiz in der Industriestraße auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants rechts neben der dort befindlichen Eingangstreppe. Während des kurzen Stopps stieß ein größeres Kfz mit hellen Lack (weiß oder silber) an das Heck des T6 oberhalb der Stoßstange, so dass ein erheblicher Schaden am Bus ...

    LPI-SLF: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

    Oppurg (ots) - Am Donnerstag, dem 05.02.2026, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Oppurg und wollte auf die B281 in Richtung Neustadt (Orla) auffahren. Dabei kollidierte er mit einer 40-jährigen Pkw-Fahrerin. Die 40-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da die Fahrzeuge abgeschleppt ...

Das könnte Sie auch interessieren