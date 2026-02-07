Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:25 Uhr, ereignete sich auf Höhe der Postfiliale in der Bahnhofstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein zu dieser Zeit unbekannter Fahrer eines schwarzen SAAB stieß gegen ein geparktes Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Fahrerin, die sich nur kurz in der Post befand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Der Zeuge blieb trotz Bemühungen unbekannt. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die Angaben zum Vorfall oder dem Zeugen machen können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell