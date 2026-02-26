Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger bei Unfall verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Herford (ots)

(jd) Am Mittwochmorgen (25.02.) ging ein 51-jähriger Herforder mit seinem Hund an der Schwarzenmoorstraße entlang in Richtung Klinikum. Ihm kam dann ein Fahrzeug entgegen, dem der Fußgänger durch einen Sprung zur Seite auswich. Der Fußgänger wollte durch das Ausweichen den Zusammenstoß vermeiden, jedoch touchierte das Fahrzeug den Mann, wodurch dieser verletzt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer hielt sein Fahrzeug kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Fußgänger verständigte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung des flüchtigen Unfallbeteiligten sowie ein Kennzeichen durch. Bei dem Auto handelt es sich um einen Opel mit Herforder Zulassung. Die Ermittlungen an der Halteranschrift dauern an. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell