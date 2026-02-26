PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger bei Unfall verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Herford (ots)

(jd) Am Mittwochmorgen (25.02.) ging ein 51-jähriger Herforder mit seinem Hund an der Schwarzenmoorstraße entlang in Richtung Klinikum. Ihm kam dann ein Fahrzeug entgegen, dem der Fußgänger durch einen Sprung zur Seite auswich. Der Fußgänger wollte durch das Ausweichen den Zusammenstoß vermeiden, jedoch touchierte das Fahrzeug den Mann, wodurch dieser verletzt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer hielt sein Fahrzeug kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Fußgänger verständigte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung des flüchtigen Unfallbeteiligten sowie ein Kennzeichen durch. Bei dem Auto handelt es sich um einen Opel mit Herforder Zulassung. Die Ermittlungen an der Halteranschrift dauern an. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:54

    POL-HF: Unbekannter entwendet Bargeld - Polizei sucht Zeugen

    Herford (ots) - (jd) Gegen 20.55 Uhr bezahlte gestern (25.02.) ein bisher Unbekannter seine Einkäufe an einer Supermarktkasse. Die Mitarbeiterin des Geschäfts an der Waltgeristraße schloss unmittelbar nach dem Kassiervorgang ihre Kasse und stand auf, um zu zwei weiteren Kundinnen zu gehen. Plötzlich vernahmen die drei Frauen ein lautes Geräusch und sahen, dass der bisher unbekannte Täter die Geldkassette der Kasse ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:23

    POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Herforder fährt unter Alkoholeinfluss

    Herford (ots) - (jd) Im Rahme einer allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford in der vergangenen Nacht (25.02.) einen Opel. Dieser fuhr gegen 2.05 Uhr auf der Mindener Straße in Richtung Löhne. Nachdem das Fahrzeug angehalten wurde, bemerkten die Beamten bei dem Fahrer, bei dem es sich um einen 37-jährigen Herforder handelt, ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:21

    POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden E-Scooter

    Löhne (ots) - (jd) Eine 41-jährige Frau aus Löhne zeigte gestern (24.02.) den Diebstahl ihres E-Scooters an. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi hatte sie um 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Lübbecker Straße abgestellt. Mittels eines Schlosses sicherte sie ihren Scooter an einem Fahrradständer. Als die Frau dann gegen 16.00 Uhr zurückkehrte, war der E-Scooter nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren