Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter entwendet Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gegen 20.55 Uhr bezahlte gestern (25.02.) ein bisher Unbekannter seine Einkäufe an einer Supermarktkasse. Die Mitarbeiterin des Geschäfts an der Waltgeristraße schloss unmittelbar nach dem Kassiervorgang ihre Kasse und stand auf, um zu zwei weiteren Kundinnen zu gehen. Plötzlich vernahmen die drei Frauen ein lautes Geräusch und sahen, dass der bisher unbekannte Täter die Geldkassette der Kasse geöffnet hatte und offensichtlich Geldscheine fehlten. Sodann ging der Mann zum Ausgang und flüchtete in Richtung Mindener Straße. Die Mitarbeiterin verständigte umgehend die Polizei. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem etwa 185cm großen Mann, der eine dunkelgrüne Jacke und eine schwarze Kappe trug, verlief negativ. Die Polizei Herford sucht daher weitere Zeugen, die Angaben zu dem Mann mit Vollbart und südländischem Phänotypus machen können. Hinweise werden unter 05221/8880 entgegengenommen. Aus der Kasse wurde Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet.

