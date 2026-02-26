PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter entwendet Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gegen 20.55 Uhr bezahlte gestern (25.02.) ein bisher Unbekannter seine Einkäufe an einer Supermarktkasse. Die Mitarbeiterin des Geschäfts an der Waltgeristraße schloss unmittelbar nach dem Kassiervorgang ihre Kasse und stand auf, um zu zwei weiteren Kundinnen zu gehen. Plötzlich vernahmen die drei Frauen ein lautes Geräusch und sahen, dass der bisher unbekannte Täter die Geldkassette der Kasse geöffnet hatte und offensichtlich Geldscheine fehlten. Sodann ging der Mann zum Ausgang und flüchtete in Richtung Mindener Straße. Die Mitarbeiterin verständigte umgehend die Polizei. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem etwa 185cm großen Mann, der eine dunkelgrüne Jacke und eine schwarze Kappe trug, verlief negativ. Die Polizei Herford sucht daher weitere Zeugen, die Angaben zu dem Mann mit Vollbart und südländischem Phänotypus machen können. Hinweise werden unter 05221/8880 entgegengenommen. Aus der Kasse wurde Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 09:23

    POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Herforder fährt unter Alkoholeinfluss

    Herford (ots) - (jd) Im Rahme einer allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford in der vergangenen Nacht (25.02.) einen Opel. Dieser fuhr gegen 2.05 Uhr auf der Mindener Straße in Richtung Löhne. Nachdem das Fahrzeug angehalten wurde, bemerkten die Beamten bei dem Fahrer, bei dem es sich um einen 37-jährigen Herforder handelt, ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:21

    POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden E-Scooter

    Löhne (ots) - (jd) Eine 41-jährige Frau aus Löhne zeigte gestern (24.02.) den Diebstahl ihres E-Scooters an. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi hatte sie um 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Lübbecker Straße abgestellt. Mittels eines Schlosses sicherte sie ihren Scooter an einem Fahrradständer. Als die Frau dann gegen 16.00 Uhr zurückkehrte, war der E-Scooter nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zu ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:25

    POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

    Herford (ots) - (um) Die Kriminalpolizei Herford ermittelt derzeit in einem besonderen Fall eines sog. Blitzeinbruch, der sich gegen 01:01 Uhr in der vergangenen Nacht an einem Juweliergeschäft in der Innenstadt Herford ereignete. Mehrere bislang unbekannte Täter gingen dabei mit brachialer Gewalt gegen eine Schaufensterscheibe an dem Geschäft vor. Das große ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren