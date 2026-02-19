PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Folgemeldung: Verkehrsunfall B9 Andernach Fahrtrichtung B256 Neuwied

Andernach (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 19.02.2026 gegen 09:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Abfahrtbereich der B9 in Fahrtrichtung B256 Neuwied.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 30 jährige Fahrzeugführerin die B9 in Fahrtrichtung Bonn von Koblenz aus kommend und beabsichtigte die B9 in Fahrtrichtung B256 Neuwied zu verlassen.

Im Abfahrtsbereich geriet die Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 02632-9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 09:29

    POL-PDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall B9 Andernach Fahrtrichtung B256 Neuwied

    Andernach (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die Abfahrt von der B9 in Fahrtrichtung B256 Neuwied aktuell gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Andernach i.A. POK Stjepanovic Telefon: 02632-9210 Mail: ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 22:07

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf der L210 am Karnevalssonntag

    Boppard (ots) - Am Karnevalssonntag gegen 20:14 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 210 im Bereich der Fleckertshöhe. Hierbei kollidierten vermutlich auf Grund der schneebedeckten Fahrbahn zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei einem der Fahrzeuge handelte es einer Zeugenaussage nach um um einen Karnevalswagen mit der Aufschrift "Hunsrücker". Dieser entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren