Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Folgemeldung: Verkehrsunfall B9 Andernach Fahrtrichtung B256 Neuwied

Andernach (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 19.02.2026 gegen 09:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Abfahrtbereich der B9 in Fahrtrichtung B256 Neuwied.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 30 jährige Fahrzeugführerin die B9 in Fahrtrichtung Bonn von Koblenz aus kommend und beabsichtigte die B9 in Fahrtrichtung B256 Neuwied zu verlassen.

Im Abfahrtsbereich geriet die Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde gesperrt.

