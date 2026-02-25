PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden E-Scooter

Löhne (ots)

(jd) Eine 41-jährige Frau aus Löhne zeigte gestern (24.02.) den Diebstahl ihres E-Scooters an. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi hatte sie um 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Lübbecker Straße abgestellt. Mittels eines Schlosses sicherte sie ihren Scooter an einem Fahrradständer. Als die Frau dann gegen 16.00 Uhr zurückkehrte, war der E-Scooter nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

