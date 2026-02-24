Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Weserstraße stellte am Montagmorgen (23.02.), um 4.15 Uhr einen Einbruch fest: Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen gleich mehrere Türen im Kellergeschoss gewaltsam an, um in die dortigen Räumlichkeiten zu gelangen. Offensichtlich brachen sie dort unter anderem die Türen von Mitarbeiterspinden auf und durchsuchten diese, zudem durchsuchten sie in weiteren Räumen mehrere Schränke und entwendeten eine Geldkassette, in der sich Bargeld in dreistelliger Höhe befand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss auf der Gebäuderückseite öffneten, um die Bäckerei zu betreten.

Im Obergeschoss des Gebäudes wurden zudem wenig später Einbruchspuren an der Eingangstür zu einem Bürotrakt festgestellt: Auch hier gelang es dem oder den Unbekannten in mehreren Räumen Schränke aufzubrechen und auf der Suche nach Diebesgut zu durchsuchen. Nach einer ersten Durchsicht wurde auch hier Bargeld entwendet.

Die genaue Aufstellung des Diebesgutes ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Zeugen, die zwischen Sonntagabend und den frühen Morgenstunden am Montag im Bereich der Weserstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

