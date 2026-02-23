Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vlothoer beschädigt geparktes Auto und flüchtet - Fahrer leistet Widerstand

Vlotho (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Freitagmittag (20.02.) eine Verkehrsunfallflucht: Der bis dahin unbekannte Fahrer eines Ford touchierte beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Detmolder Straße den geparkten Ford einer 71-jährigen Vlothoerin, der dabei beschädigt wurde. Statt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Mann. Die Zeugin verständigte die Polizei und gab neben einer Personenbeschreibung auch das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs an. Wenig später trafen die hinzugekommenen Beamten an der Glimkestraße auf den beschriebenen Ford. Der Fahrer wurde sogleich verbal aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten. Zudem zeigte er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Im Zuge des Sachverhaltsaufnahme ging der Mann, bei dem es sich um einen 63-jährigen Vlothoer handelt, die Beamten auch körperlich an. Er wurde zur Herforder Wache gebracht, wo er weiterhin Widerstand leistete. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der 63-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt. Der Sachschaden an den beiden Autos liegt im vierstelligen Bereich. Der 63-Jährige muss sich neben dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell