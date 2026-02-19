Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Anwohnerin vertreibt unbekannte Tatverdächtige

Löhne (ots)

(jd) Gestern (18.02.) schlug der Hund einer Löhnerin gegen 19.05 Uhr an. Durch das Bellen des Hundes begab sich die Frau in Richtung ihres Hausflurs und hörte dort Stimmen. Die Frau machte auf sich aufmerksam und daraufhin flüchteten die beiden ihr unbekannten Personen durch die Eingangstür aus dem Haus. Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Eine der beiden Personen ist etwas 185cm groß und hat blonde Haare. Die Person trug zur Tatzeit eine helle Jeans und einen hellen, vermutlich beigen Pullover. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Herford gingen die Täter die Haustür mit einem Werkzeug gewaltsam an, um sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Rüscherstraße zu verschaffen. Nach einer erste Durchsicht gelang es ihnen nicht, Diebesgut an sich zu nehmen. Zeugen, die im Bereich der Rüscherstraße am Mittwochabend etwas Auffälliges bemerkt haben oder Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

