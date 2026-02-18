Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Handtaschenraub - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Eine 38-jährige Bünderin verständige gestern (17.02.) die Polizei, nachdem es zu einem versuchten Raub gekommen war: Die Frau war gegen 17.45 Uhr in Begleitung ihrer Tochter zu Fuß auf dem Gehweg an der Holzhauser Straße unterwegs. Nachdem sie das Gebäude einer dort ansässigen Bank verlassen hatte, riss eine Person plötzlich mit starker Kraft an ihrer Handtasche. Dadurch riss der Trageriemen und die Tasche rutschte von ihrer Schulter. Nachdem die Tasche zu Boden gefallen war, flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

