Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte demolieren Oberlichter

Hiddenhausen (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Schule an der Pestalozzistraße bemerkte am Montagmorgen (16.02.), um 7.00 Uhr eine geöffnete Außentür am Haupteingang des Gebäudes. Außerdem befanden sich im Flur diverse Glassplitter. Der Mann verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass bisher unbekannte Täter auf das Dach des Gebäudes gelangten und versuchten, ein Oberlicht einzuschlagen. Dabei wurde die äußere Scheibe beschädigt. Sodann gingen sie ein dahinterliegendes Oberlicht an und schlugen es ebenfalls ein. In diesem Fall beschädigten sie nicht nur die äußere Scheibe, sondern auch die darunter liegende innere Scheibe. So gelang es dem oder den Tätern das Gebäude zu betreten. Nach einer ersten Durchsicht wurden keine Räume oder Schränke durchwühlt und kein Diebesgut entwendet. Die Tatverdächtigen verließen die Schule dann offenbar durch die Tür. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Mögliche Zeugen, die zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen im Bereich der Pestalozzistraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

