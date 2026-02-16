Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus - Seniorin um Bargeld und Schmuck betrogen

Löhne (ots)

(jd) Eine angebliche Polizeibeamtin rief am Samstag (14.02.), gegen 10.30 Uhr bei einer Seniorin aus Löhne an und teilte ihr mit, dass in ihrer Nachbarschaft mehrfach Einbrüche gemeldet wurden. Um sicherzugehen, dass bei der Frau nicht ebenfalls eingebrochen wird, teilte man ihr am Telefon mit, dass ein weiterer Polizist zu ihr kommen würde. Wenige Minuten später stand ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann vor der Haustür der Frau und gab sich als Polizist aus. Dieser wollte Schmuck und Wertgegenstände der Frau fotografieren. Da der Frau dies zunächst seltsam vorkam, rief der unbekannte Mann eine weitere Person an und wenig später erschien ein weiterer angeblicher Polizist. Die beiden Männer ließen sich von der Frau ihren Schmuck zeigen und wenige Momente später griff einer der beiden in ihre Schmuckschatulle, nahm diverse Schmuckstücke und auch Bargeld an sich und beide flüchteten. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den beiden unbekannten Männer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann hat eine kräftige Statur und ist ca. 180 bis 190cm groß. Er trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Hose. Die zweite Person ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und 160 bis 170cm groß. Er hat dunkle, kurz geschnittene Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans und einen blauen, bedruckten Pullover. In diesem Zusammenhang weist die Kreispolizeibehörde Herford darauf hin, dass echte Polizeibeamte Bürgerinnen und Bürger niemals am Telefon nach Wertgegenständen befragen werden. Auch wird man nie darum bitten, Wertsachen auszuhändigen. Wenn Bürgerinnen und Bürger Zweifel an der Identität von Amtsträgern haben, sollten sie sich unbedingt einen Dienstausweis zeigen lassen und Kontakt zu der Dienststelle aufnehmen, von der der vermeintliche Beamte kommt.

