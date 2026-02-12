PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Abbiegen - Mercedes erfasst Schüler

Hiddenhausen (ots)

(jd) Gestern (11.02.) ereignete sich im Einmündungsbereich der Oberen Ringstraße ein Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Hiddenhauser fuhr um 7.50 Uhr mit seinem Mercedes auf der Rathausstraße in Richtung Pestalozzistraße. An der Einmündung zur Oberen Ringstraße beabsichtigte der Mann dann, nach links abzubiegen. Zeitgleich befand sich ein 15-jähriger Herforder auf dem rechtsseitigen Gehweg der Rathausstraße und ging in Richtung Bünder Straße. Auf Höhe der Oberen Ringstraße überquerte er die dortige Einmündung. In diesem Moment bog der Mercedesfahrer ab und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte der 15-Jährige auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
