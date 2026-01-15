Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Schlangenlinien

Breitungen (ots)

Eine Zeugin bemerkte Mittwochmittag, ein Auto, welches in Schlangenlinien durch Breitungen fuhr und informierte die Polizei. Die Polizisten stellten den Pkw fest und führten eine Verkehrskontrolle durch. Ein mit der Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

