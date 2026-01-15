PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger gelangten an den Account

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Eine Jugendliche erhielt Ende November auf einer Social-Media-Plattform eine Nachricht von einer vermeintlichen Freundin in der sie aufgefordert wurde ihre Handynummer sowie einen daraufhin versandten Code weiterzugeben. Sie wurde jedoch nicht von einer Bekannten, sondern unwissentlich von Betrügern kontaktiert, welche durch die Angaben auch Zugriff auf ihren Account erhielten und weitere Freunde aufforderten ihre Rufnummern und Codes zu übersenden. Über die Geschädigte kauften die Täter mehrere Gutscheinkarten im Wert von fast 250 Euro, welche über den Handyvertrag mit abgerechnet wurden. Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch und übersenden Sie niemals Codes an Ihnen unbekannte Personen!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren