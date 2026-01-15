LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis
Schmalkalden (ots)
Ein Beamter der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierte Mittwochnachmittag den 68-jährigen Fahrer eines Rollers in Schmalkalden. Die Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige aufgenommen.
