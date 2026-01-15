LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots) - Eine Jugendliche erhielt Ende November auf einer Social-Media-Plattform eine Nachricht von einer vermeintlichen Freundin in der sie aufgefordert wurde ihre Handynummer sowie einen daraufhin versandten Code weiterzugeben. Sie wurde jedoch nicht von einer Bekannten, sondern unwissentlich von Betrügern kontaktiert, welche durch die Angaben auch Zugriff auf ihren Account erhielten und ...

