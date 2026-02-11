Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte werfen Gullideckel in Fensterscheibe - Bargeld entwendet

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Mittwoch (11.02.) bemerkte ein Passant zufällig eine eingeschlagene Fensterscheibe in der Radewiger Straße und verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass die Scheibe mit einem Gullideckel zerstört worden war - dieser lag im Inneren des Kioskes. Außerdem warfen der oder die unbekannten Täter ein Regal im Kassenbereich um und entwendeten aus der dortigen Kasse Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Gullideckel wurde nur wenige Meter von dem Kiosk entfernt aus der Straße gehoben. Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 20.00 Uhr und Mittwoch, 3.50 Uhr.

