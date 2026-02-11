Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Diesel

Löhne (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Baufirma bemerkte am Dienstag (10.02.), gegen 6.50 Uhr, dass Unbekannte einen Bagger und ein Dieselfass geöffnet haben. Auf einer Baustelle an der B611 gingen die Unbekannten Täter die beiden Schlösser, die den Bagger und das Fass sicherten, gewaltsam mit einem Werkzeug an. Dann pumpten sie insgesamt knapp 500 Liter des Kraftstoffs ab. Dabei entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, um Hinweise unter 05221/8880.

