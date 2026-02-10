Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kia und VW stoßen zusammen - Bünderin leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Gestern (09.02.) beabsichtigte eine 58-jährige Bünderin mit ihrem Kia eine Ausfahrt an der Dinkelstraße zu verlassen. Zeitgleich fuhr ein 43-jähriger Bünder mit seinem VW auf der Dinkelstraße. In dem Moment, als die Frau auf die Straße abbog, versuchte der 43-Jährige noch den Unfall durch starkes Abbremsen zu verhindern. Es kam dennoch zum Zusammenstoß und die 58-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro.

