Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Haftbefehl gesuchter Randalierer sorgt selbst für seine Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein betrunkener Mann hat am gestrigen Montagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe dem Ständeplatz, selbst für seine Festnahme gesorgt. Der derzeit wohnsitzlose 29-Jährige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit hatte gegen 17:15 Uhr im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses randaliert, indem er laut schreiend gegen Wohnungstüren schlug und damit die Bewohner verängstigte. Nur wenige Minuten später klickten für den aggressiven Betrunkenen, bei dem ein Atemalkoholtest 2,4 Promille ergab, die Handschellen. Nachdem die Polizisten des Reviers Mitte dann bei einer Überprüfung des 29-Jährigen festgestellt hatten, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Körperverletzung und weiterer Straftaten vorliegt, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden eingeliefert. Beim Transport und auch in der Haftanstalt wehrte sich der renitente Festgenommene, versuchte sich loszureißen und aus den Griffen der Polizisten und der Justizvollzugsbeamten zu befreien. Verletzt wurde zum Glück niemand, dennoch muss sich der hinreichend polizeibekannte 29-Jährige, bei dem eine Blutprobe entnommen wurde, nun zusätzlich zur Verbüßung seiner Ersatzfreiheitsstrafe noch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell