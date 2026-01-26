Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer Pkw prallt mit VW zusammen und flüchtet: Zeugen am Wesertorplatz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Sonntagabend im Stadtteil Wesertor ereignet hat. Wie die 29-jährige Fahrerin eines VW Touran einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Nord schilderte, war sie gegen 18:40 Uhr auf der Ihringshäuser Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. In Höhe des Wesertorplatzes sei dann plötzlich ein schwarzer Pkw von rechts auf die Ihringshäuser Straße gefahren, möglicherweise aus der Hartwigstraße, habe ihr die Vorfahrt genommen und beide Fahrzeuge seien zusammengeprallt. Der Fahrer des schwarzen Pkw, zu dem bislang keine weiteren Details bekannt sind, habe seine Fahrt anschließend trotz des Unfalls fortgesetzt und sei über die Ihringshäuser Straße in Richtung Stadtausgang davongefahren. Die 29-Jährige und ein 6-jähriges Kind, das mit ihr im Auto saß, blieben bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe anderweitig Hinweise auf den flüchtigen schwarzen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

