POL-KS: Schneefall sorgt für Vielzahl von Unfällen und Behinderungen auf nordhessischen Straßen

Kassel (ots)

Nordhessen:

Der in der Nacht zum heutigen Montag einsetzende Schneefall hat in ganz Nordhessen für eine Vielzahl von Verkehrsunfällen und Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt. Seit 5 Uhr sind mittlerweile rund 70 Meldungen über Verkehrsunfälle sowie etwa 40 Mitteilungen über besonders glatte Straßen aus den vier nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel eingegangen. Die bisherigen polizeilich aufgenommenen Unfälle gingen alle offenbar relativ glimpflich aus, sodass es nach bisherigem Sachstand bei leichteren Verletzungen blieb. An vielen Stellen sorgten Lkws, die aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse insbesondere in Steigungsbereichen nicht mehr weiterkamen, für Behinderungen.

Rund zwei Dutzend Unfälle ereigneten sich auf den Autobahnen A7, A49 und A44. Auf der A7 an der Anschlussstelle Homberg (Efze) kam der Fahrer eines polnischen Sattelzuges, der in Richtung Süden unterwegs war, gegen 8:50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch der Auflieger in den Graben kippte. Wegen des Einsatzes der Feuerwehr aufgrund größerer ausgelaufener Mengen Diesel und der Bergungsarbeiten mussten die Ausfahrt und der rechte Fahrstreifen bis 13:50 Uhr gesperrt werden.

In der Stadt Kassel wurden der Polizei etwa 20 Unfälle gemeldet, die sich nicht nur auf Nebenstraßen, sondern auch auf Hauptverkehrsstraßen wie der Kurt-Schumacher-Straße, Weserstraße und der Ihringshäuser Straße ereigneten. Insbesondere am Morgen ab 7:00 Uhr gingen zahlreiche Meldungen von Fahrzeugführern ein, die auf dem Weg zur Arbeit in geparkte Autos oder gegen Verkehrsschilder gerutscht waren. Auch eine Streife Kasseler Polizei, die auf dem Weg zu einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen in der Eckermannstraße in Kassel war, geriet gegen 12:30 Uhr auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen ein geparktes Auto.

Auf der B252 bei Bad Arolsen fuhr gegen 9:00 Uhr ein Mann am Steuer eines Mercedes auf einen vorausfahrenden Peugeot auf, dessen 65-jähriger Fahrer aus Korbach leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei einem Unfall bei Twistetal, der sich gegen 12:20 Uhr auf der L3118 ereignete, kam eine 30-jährige Opel-Fahrerin aus Bad Wildungen nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Glücklicherweise wurde die Frau nicht schwerer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

