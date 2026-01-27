Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist entblößt sich im Park Schönfeld vor Frau: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Montagmittag im Kasseler Stadtteil Wehlheiden vor einer Frau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die 28-Jährige war gegen 11:50 Uhr zu Fuß im Park Schönfeld, zwischen dem Botanischen Garten und der Buchenau-Kampfbahn unterwegs, als ihr der Unbekannte in Höhe der dortigen Seen entgegenkam und zunächst an ihr vorbeilief. Wie die Frau den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes gegenüber angab, hatte sie dann bemerkt, dass dieser seine Hose geöffnet hatte und sexuelle Handlungen an sich durchführte, während er sie ansah. Als die 28-Jährige daraufhin ihr Handy zückte, um die Polizei zu rufen, ergriff der Täter die Flucht in Richtung der Theodor-Fliedner-Straße. Er konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gefasst werden.

Bei dem Exhibitionisten soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten und zwischen 1,70 und 1,75 Meter großen Mann mit Drei-Tage-Bart und schwarzer Brille gehandelt haben. Er soll zur Tatzeit mit einem blauen Mantel mit Kapuze, einer dunklen Stoffhose, weißen Sneakern und einer hellbraunen Mütze bekleidet gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gestern im Bereich des Parks verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell