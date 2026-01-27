Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter erbeuten bei Einbruch in Pizzeria am Ständeplatz Spirituosen und Staubsauger; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Pizzeria in der Kasseler Innenstadt eingestiegen. Durch den Inhaber wurde ein aufgehebeltes Fenster festgestellt und die Polizei gerufen. Wie die anschließend zur Tatortaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, hatten die Täter zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und dem gestrigen Montag, 08:45 Uhr, eine vom Hinterhof zugängliche Fensterscheibe des Restaurants in der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe des Ständeplatzes aufgehebelt. So gelangten sie gezielt in die Räumlichkeiten der Pizzeria und entwendeten dort neben Bargeld und diversen Flaschen Spirituosen auch ein Staubsauger und weitere Gegenstände. Anschließend entkamen die Einbrecher mit dem Diebesgut mutmaßlich über das zuvor aufgehebelte Fenster nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell