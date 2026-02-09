PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kfz - Täter schlagen Heckscheibe ein

Herford (ots)

(um) Das ganze Fahrzeug mit Glassplittern fanden Spaziergänger am gestrigen Tage auf einem Parkplatz an der Stuckenbergstraße vor. Bislang unbekannte Täter hatten zuvor einfach die Heckscheibe des PKW eingeschlagen. Die Diebe hatten es auf eine Handtasche sowie Bekleidung abgesehen. Die wertvollen Gegenstände befanden sich auf der Rückbank. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Die Eigentümer waren nur ab 15:30 Uhr, nicht mal eine Stunde vom Fahrzeug weg, in der die Automarder zuschlugen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei keine Wertsachen im Fahrzeug zu belassen. Selbst wenn sich kein Bargeld in der Handtasche befinden sollte. Die Tatausführung braucht lediglich wenige Minuten und die persönlichen Gegenstände sind weg. Räumen Sie daher Ihr Auto aus, bevor es andere tun. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

