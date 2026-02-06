Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Safer Internet Day 2026 - Polizei warnt vor Cybertrade Fraud - Online Anlagenbetrug (bitte kreisweit veröffentlichen)

Kreis Herford (ots)

(jd) Mit der Initiative "klicksafe" wird auch in diesem Jahr am 10. Februar zum Safer Internet Day aufgerufene. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Einfluss von künstlicher Intelligenz: Welchen Einfluss hat KI auf zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation? Welche Chancen und welche Risiken entstehen, wenn Menschen eine Bindung zu KI entwickeln? Unter dem Schwerpunktthema "KI and me. In "künstlicher Beziehung" rücken diese Fragen in den Mittelpunkt. Beamtinnen und Beamte der Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Herford haben insbesondere mit Blick auf die Jugendlichen im Wittekindskreis den Fokus auf die KI gelenkt, um deren Medienkompetenz zu stärken. Ziel dabei ist es, dass junge Menschen erkennen können, wann KI hilfreich ist und warum sie zeitgleich auch manipulierend sein kann.

Zeitgleich wird am Safer Internet Day auch das Thema "Bekämpfung Cybertrading Fraud" in den Mittelpunkt gerückt. Denn seit Jahren werden vermehrt Straftaten im Bereich des Online-Anlagebetrugs verzeichnet. Die von den Betrügern erstellten Internetseiten und Werbebanner, die auf seriösen Online-Portalen als Werbung geschaltet werden, erschienen professionell und wirken daher auf den ersten Blick seriös. So soll bei arglosen Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen geweckt werden. Hier empfiehlt die Kreispolizeibehörde Herford insbesondere bei hohen Gewinnversprechen einhergehend mit einem geringen Risiko wachsam zu sein. Zudem sollte die URL der Seite, auf die die eingeblendete Werbung wird, geprüft werden: Seriöse Betreiber weisen im Impressum mindestens die Betreiberfirma, den Firmensitz und auch Kontaktmöglichkeiten aus. Überweisungen an Privatpersonen sind ein weiteres Indiz dafür, dass es sich um einen Anlagebetrug handeln könnte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell