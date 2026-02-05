Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - BMW-Fahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall auf der Herforder Straße wurde gestern (04.02.) ein 25-jähriger Mann aus Halle verletzt. Er fuhr gegen 15.10 Uhr mit seinem BMW in Richtung Herford, als es zu dem Unfall kam. Eine 54-jährige Bünderin beabsichtigte, mit ihrem Skoda eine Grundstückseinfahrt zu verlassen und dann die Herforder Straße zu kreuzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 25-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den angrenzenden Gehweg geschleudert und der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Autos liegt bei rund 52.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell