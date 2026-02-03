Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto gegen Baum geprallt
Herbsleben (ots)
Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Unstrut-Hainich-Kreis nahe Herbsleben. Ein Autofahrer war auf einem Wirtschaftsweg zu einer Baustelle unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und der Pkw mit einem Baum kollidierte. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell