PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Hauswand und geparktem Pkw kollidiert

Herbsleben (ots)

Am Montag, gegen 18.45 Uhr, befuhr ein 30 Jahre alter Autofahrer die Gothaer Straße in der Ortslage Herbsleben. Auf winterglatter Fahrbahn verlor der 30-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, worauf dieses gegen eine Hauswand und in weiterer Folge gegen einen abgestellten Pkw prallte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den beiden Autos und an der Hauswand entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 08:46

    LPI-NDH: Auto kollidiert mit Bus - Unfall ohne Verletzte

    Nordhausen (ots) - Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, kam es am August-Bebel-Platz in Nordhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Autofahrerin aus einer Parklücke ausparken. Aus ungeklärter Ursache kollidierte die Fahrerin dann mit dem hinter ihr fahrenden Bus. Durch die Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand unfallbedingter ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 08:34

    LPI-NDH: Vollsperrung der Bundesstraße 4 nach Unfall

    Oberspier (ots) - Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw auf der Bundesstraße 4 in den Straßengraben rutschte. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der LKW die Bundesstraße 4 aus Richtung Oberspier kommend, in Richtung Westerengel. Aufgrund von Schneeglätte kam dann das Fahrzeuggespann nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt. Der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 16:21

    LPI-NDH: Mehrere iPhones aus Geschäft entwendet

    Mühlhausen (ots) - Aus einem Fachgeschäft am Kreuzgraben wurden am Montagmittag insgesamt vier Mobiltelefone des Herstellers Apple in verschiedenen Ausstattungsvarianten entwendet. Zwei derzeit Unbekannte betraten gegen 13 Uhr das Geschäft und rissen die Telefone aus den Befestigungen. anschließend rannten sie mir dem Beutegut in unbekannte Richtung davon. Die Täter wurden wie folgt beschreibt: - beide männlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren