Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mit Hauswand und geparktem Pkw kollidiert
Herbsleben (ots)
Am Montag, gegen 18.45 Uhr, befuhr ein 30 Jahre alter Autofahrer die Gothaer Straße in der Ortslage Herbsleben. Auf winterglatter Fahrbahn verlor der 30-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, worauf dieses gegen eine Hauswand und in weiterer Folge gegen einen abgestellten Pkw prallte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den beiden Autos und an der Hauswand entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell