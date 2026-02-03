Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vollsperrung der Bundesstraße 4 nach Unfall

Oberspier (ots)

Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw auf der Bundesstraße 4 in den Straßengraben rutschte. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der LKW die Bundesstraße 4 aus Richtung Oberspier kommend, in Richtung Westerengel. Aufgrund von Schneeglätte kam dann das Fahrzeuggespann nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeuggespann beläuft sich schätzungsweise auf 10.000 Euro. Aufgrund der nachfolgenden Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 4 für ca. drei Stunden gesperrt werden.

