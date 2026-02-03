Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto kollidiert mit Bus - Unfall ohne Verletzte
Nordhausen (ots)
Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, kam es am August-Bebel-Platz in Nordhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Autofahrerin aus einer Parklücke ausparken. Aus ungeklärter Ursache kollidierte die Fahrerin dann mit dem hinter ihr fahrenden Bus. Durch die Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand unfallbedingter Schaden an beiden Fahrzeugen.
