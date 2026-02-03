LPI-NDH: Auto kollidiert mit Bus - Unfall ohne Verletzte

Sollstedt (ots) - Am Sonntag kam es in der Werkstraße in Sollstedt zu einem versuchten Einbruch auf dem Gelände eines Containerdienstes. Unbekannte Täter versuchten hier die Tür einer Lagerhalle gewaltsam zu öffnen. Da ihnen dies jedoch nicht gelang, ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt vom Tatort. Durch die Tat entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Nordhausen ermittelt nun wegen des besonders schweren ...

