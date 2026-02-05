Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bekämpfung der Eigentumskriminalität - Polizei aktiv an mehreren Kontrollstellen im Wittekindskreis - bitte kreisweit veröffentlichen

Kreis Herford (ots)

(um) Gestern (04.02.) fanden im Kreis Herford mehrere Kontrollen zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität, insbesondere mit Blick auf die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahl statt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten erhöhten durch Fahrzeugstreifen sowie durch Kontrollstellen die polizeiliche Präsenz am Kontrolltag im Kreisgebiet deutlich. Insgesamt haben die Einsatzkräfte dabei mehr als 100 Personenkontrollen erhoben. Die Polizei war zeitgleich an mehreren Kontrollstellen u.a. in Hiddenhausen und Löhne an den Einfahrtstraßen ins Kreisgebiet in der Nähe der Autobahnauffahrten aktiv. Nebenbei stellten die Beamtinnen und Beamten zahlreiche Verkehrsverstöße fest. Die zusätzlich eingesetzten Polizeikräfte des Verkehrsdienstes fertigten mehrere entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen sowie Strafanzeigen. Nebenbei gab es zwei Verkehrsstrafanzeigen mit Blutproben aufgrund des Verdachtes von Drogeneinnahmen bei den PKW-Fahrern. Die Polizei Herford wertet die Ergebnisse der gewonnenen Erkenntnisse in den Ermittlungsdienstes der Kriminalpolizei weiter aus. Zudem werden Anlass unabhängig immer wieder Kontrollen im Wittekindskreis durch geführt. Die Bekämpfung der Eigentumskriminalität insbesondere der Einbruchskriminalität ist ein Schwerpunkt des Sicherheitsprogramms der Polizei Herford in diesem und den vergangenen Jahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell