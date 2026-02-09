PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Firmeneinbruch - Unbekannte versuchen durch Fenster einzusteigen

Löhne (ots)

(um) Am Samstagabend in der Dunkelheit brachen bislang unbekannte Täter an einem Firmengebäude im Gewerbegebiet in Gohfeld In den Fichten ein Fenster auf. Zuvor schafften die Einbrecher den vorhandenen Rolladen beiseite. Aus ungeklärten Gründen ließen die Täter von den Tathandlungen ab und verschwanden in der Nacht ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der in den Abendstunden ab 18:30 Uhr, stattfand. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

