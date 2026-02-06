Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Warnung vor Falscher Polizei - Falsche Beamtin ruft bei älteren Menschen an - bitte kreisweit veröffentlichen

Bünde, Löhne (ots)

(um) Gleich zwei Betrugsopfer hat es gestern im Wittekindskreis gegeben, die Bargeld und Schmuck an einen falschen Polizeibeamten aushändigten. Vorrausgegangen war ein Anruf einer weiblichen Person, die sich am Telefon mit einem erfundenen Namen einer angeblichen Polizeibeamtin ausgab. Damit löste die Betrügerin bei einer 79-Jährigen in Löhne Gohfeld und einer 83-Jährigen aus Bünde Ennigloh den Schock aus. Die falsche Polizistin gab beim Anruf an, in der Nachbarschaft wurde eingebrochen und die Polizei will nun ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Tatsächlich kam in beiden Fällen am gestrigen Nachmittag ein falscher ziviler Beamter an die Haustüren und nahm Schmuck und Bargeld an. Der Schaden liegt in beiden Fällen insgesamt bei über 5000.- Euro. Die Kriminalpolizei prüft nun, inwiefern ein Zusammenhang beider Taten besteht. Die Polizei warnt vor dieser üblen Betrugsmasche und rät grundsätzlich keinen fremden Menschen Wertsachen auszuhändigen. Rufen Sie Angehörige, Nachbarn oder Freunde dazu, wenn Sie einen betrügerischen Anruf erhalten. In einem der Fälle gaben die Betrüger nicht auf und forderten das Opfer sogar auf, weiteres Geld von der Bank abzuheben. Erst mit Hilfe der Bankmitarbeiter fiel der Betrugsfall auf und schlimmeres wurde verhindert. Die echte Polizei wurde anschließend verständigt. Diese Anrufwellen kommen immer wieder vor. Sprechen Sie in Ihrem Freundes- und Familienkreis über diese Betrügerein. Dann schützen Sie vor allem ältere Menschen zu deren Nachteil diese Straftaten am meisten begangen werden. Weitere Infos finden Sie im Netz unter www.polizeiberatung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell