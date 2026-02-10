Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall- Polizei sucht Hundehalter oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Montag (09.02.) ereignete sich um 15.45 Uhr am Rüterweg ein Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Herforderin fuhr mit ihrem Opel in Richtung Diebrocker Straße. Plötzlich und unvermittelt lief ein Hund von rechts kommend auf die Fahrbahn. Trotz einer umgehend eingeleiteten Bremsung gelang es der 51-Jährigen nicht, einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Anschluss lief der Hund in Richtung der Straße Im Papendiek. Die Herforderin wartete einige Zeit an der Unfallstelle, doch ein Hundehalter erschien nicht vor Ort. Ob und in wieweit der Hund bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, ist daher nicht geklärt. Bei dem Hund handelt es sich um ein hellbraunes Tier mit glattem Fell und einem Stockmaß von etwa 40 bis 50cm. Der Hundehalter oder Zeugen, die Angaben zu dem Tier machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. An dem Opel entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell