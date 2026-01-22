Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Wohnungsbrand Düsseldorfer Straße

Leverkusen (ots)

Am 22.01.2026 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen um 15:13 Uhr über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Düsseldorfer Straße informiert. Die Anruferin berichtete, dass der Treppenraum verraucht wäre und mehrere Personen somit in ihren Wohnungen eingeschlossen sind. Die Leitstelle entsendete sofort mehrere Löschzüge und Drehleitern zur Einsatzstelle.

Bereits auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte konnte das Brandereignis bestätigt werden. Nach dem Eintreffen wurde ein Wohnungsbrand im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses festgestellt. In der betroffenen Etage befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch zwei Personen, welche durch die Feuerwehr gerettet und durch den Rettungsdienst gesichtet wurden. Der Brand beschränkte sich auf einen Raum und konnte durch die Einsatzkräfte zügig gelöscht werden. Die betroffene Wohnung ist durch den Brand nicht mehr nutzbar, die weiteren Wohneinheiten wurden durch die Feuerwehr kontrolliert. Nachdem mit den Geräten der Feuerwehr keine schädlichen Messwerte festgestellt wurden, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Insgesamt waren 14 Fahrzeuge und 38 Einsatzkräfte im Einsatz.

