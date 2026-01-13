Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Verkehrsunfall Autobahn A3

Leverkusen (ots)

Am 13.01.2026 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen um 10:38 über einen Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen und Verletzten auf der Autobahn A3 informiert. Durch die Leitstelle wurden umgehend Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen sowie des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Verkehrsunfall zwischen mehreren LKW und einem PKW der Polizei festgestellt.

Der LKW-Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Der LKW-Fahrer wurde durch die Feuerwehr befreit. Alle verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Auslaufende Betriebsmittel der Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr eingedämmt bzw. aufgefangen. Da vor Eintreffen der Feuerwehr eine unbekannte Menge in die Kanalisation eingelaufen war, wurde umgehend die untere Umweltbehörde informiert. Insgesamt waren an dem Verkehrsunfall drei LKW und ein PKW beteiligt.

Die Autobahn musste für kurze Zeit komplett gesperrt werden.

Insgesamt waren 10 Fahrzeuge und 32 Einsatzkräfte im Einsatz.

