Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brand mit Menschenrettung in Wiesdorf

Leverkusen

Am 05.01.2025 um 05:56 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen durch mehrere An-rufe über den Notruf 112 über einen Brand Erdgeschoss eines Gebäudes informiert. Aufgrund des Meldebildes wurden umgehend Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, die Einheiten Wiesdorf und Bürrig der freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Feuerschein im Erdgeschoss festgestellt. Im weiteren Verlauf machte sich eine Person im ersten Obergeschoss bemerkbar. Diese konnte ihre Wohnung aufgrund von Brandrauch nicht verlassen. Es wurde umgehend eine Menschenrettung über eine Drehleiter eingeleitet. Parallel wurde im Erdgeschoss eine Brandbekämpfung durch einen Trupp unter Atemschutz durchgeführt. Es brannte ein Elektrorollstuhl vor der Haustüre im Erdgeschoss. Das Gebäude wurde belüftet und auf eine weitere Rauchausbreitung kontrolliert.

Insgesamt wurde 1 Person durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurde der Patient in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Insgesamt befanden sich 32 Einsatzkräfte mit 11 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes der Stadt Leverkusen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell