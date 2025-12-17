Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Reizgaseinsatz Käthe-Kollwitz-Schule

Leverkusen (ots)

Am 17.12.2025 erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen gegen 13:13 Uhr über Notruf 112 ein Anruf des Hausmeisters der Käthe-Kollwitz-Schule in der Deichtorstraße. Er berichtete, dass im Untergeschoss der Schule vermutlich Reizgas versprüht worden sei und die Schule bereits evakuiert würde. Umgehend wurden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Leverkusen entsendet. Vor Ort wurde ein Abschnitt medizinische Rettung und ein Abschnitt Gefahrenabwehr eingerichtet.

Alle betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Insgesamt wurden 55 Schülerinnen und Schüler registriert und durch den Rettungsdienst betreut. Eine Schülerin musste zur weiteren Versorgung in die Kinderklinik transportiert werden. Die unverletzten Betroffenen wurden nach individueller ärztlicher Beratung in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten entlassen.

Das Gebäude wurde gelüftet. Trotz umfangreicher Erkundung konnte kein Reizgas nachgewiesen werden und es konnten keine außergewöhnlichen Messwerte erhoben werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 33 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen vor Ort.

