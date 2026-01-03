Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Küchenbrand Lützenkirchener Straße

Leverkusen (ots)

Am 03.01.2025 um 16:09 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen durch einen Anruf über den Brand einer Küche informiert. Aufgrund des Meldebildes wurden umgehend Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, sowie die Einheit Lützenkirchen der freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst zur Einsatz-stelle entsandt.

Während der Anfahrt der Einsatzkräfte wurde aufgrund weiterer Meldungen aus dem Gebäude die Alarmstufe erhöht und eine weitere Einheit der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden umgehend zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude geschickt. In der Brandwohnung befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr.

Insgesamt wurden 5 Personen durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und vom Rettungsdienst gesichtet. Es mussten keine Personen ins Krankenhaus trans-portiert werden.

Insgesamt befanden sich 42 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes der Stadt Leverkusen im Einsatz.

