Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Bilanz der Silvesternacht: Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdienst und Kommunalem Ordnungsdienst

Leverkusen (ots)

Feuerwehr

Insgesamt kam es zwischen dem 31.01.2025 07:30 Uhr und dem 01.01.2026 07:30 Uhr zu 44 Einsätzen für die Feuerwehr. Davon standen, insbesondere in der Zeit von 20:00 Uhr bis 3:00 Uhr, 27 Einsätze in direktem Zusammenhang mit den Ereignissen der Silvesternacht. Es handelte sich größtenteils um Brände von Mülltonnen und den Resten von Feuerwerksbatterien. Bei einem Einsatz brannte Unrat im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses, dieser konnte aber schnell durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Es konnte ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert werden und keine Personen kamen zu schaden. Die Einsätze wurden von den Kräften der Berufsfeuerwehr und den Silvesterbereitschaften der Freiwilligen Feuerwehr Leverkusen, Bürrig, Schlebusch, Steinbüchel, Bergisch Neukirchen, Opladen und Lützenkirchen abgearbeitet.

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde in der Zeit von 20:00 Uhr bis 3:00 Uhr zu 32 Einsätzen gerufen. Der gesamte Einsatztag, mit 89 Einsätzen, entsprach einem leicht erhöhten Einsatzaufkommen für den Rettungsdienst.

Kommunaler Ordnungsdienst

Der Kommunale Ordnungsdienst war - zum Teil gemeinsam mit der Polizei - in der Silvesternacht bis 03:00 Uhr im Einsatz.

Das Einsatzaufkommen für den KOD war dabei insgesamt gering. Es mussten lediglich vereinzelt Maßnahmen aufgrund von Ruhestörungen getroffen oder Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Verstößen gegen sprengstoffrechtliche Vorschriften geahndet werden.

Fazit

Für Feuerwehr, Rettungsdienst und Kommunalen Ordnungsdienst ist der Jahreswechsel glücklicherweise vergleichsweise relativ ruhig verlaufen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer

Telefon: 0214 7505-0 (von 6 bis 22 Uhr)
E-Mail: Feuerwehr.LDF@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/

