Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Saunabrand Opladen

Bild-Infos

Download

Leverkusen (ots)

Am 16.01.2026 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen um 00:58 über den Brand einer Sauna in einem Einfamilienhaus informiert. Aufgrund des Meldebildes wurden umgehend Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, eine Einheit der freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt.

Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde der Brand bestätigt und umgehend ein Trupp zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Insgesamt waren 6 Fahrzeuge und 26 Einsatzkräfte im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell