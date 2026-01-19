PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Leverkusen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Saunabrand Opladen

FW-LEV: Saunabrand Opladen
  • Bild-Infos
  • Download

Leverkusen (ots)

Am 16.01.2026 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen um 00:58 über den Brand einer Sauna in einem Einfamilienhaus informiert. Aufgrund des Meldebildes wurden umgehend Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, eine Einheit der freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt.

Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde der Brand bestätigt und umgehend ein Trupp zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Insgesamt waren 6 Fahrzeuge und 26 Einsatzkräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer

Telefon: 0214 7505-0 (von 6 bis 22 Uhr)
E-Mail: Feuerwehr.LDF@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Leverkusen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Leverkusen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Leverkusen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren