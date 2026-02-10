Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Der Inhaber einer Gaststätte an der Neuen Straße stellte am Montagmorgen (09.02.) einen Einbruch fest. Nachdem der Mann gegen 9.45 Uhr das Gebäude betreten hatte, bemerkte er, dass diverse Schränke durchwühlt worden waren. Nach einer ersten Durchsicht fehlte aus der Kasse Bargeld in dreistelliger Höhe. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter ein Fenster gewaltsam mit einem Werkzeug öffneten, um in das Gebäude zu gelangen. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Sonntag, 13.00 Uhr und Montagmorgen eingegrenzt werden. Zeugen, die in dieser Zeit im Bereich der Neuen Straße etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

