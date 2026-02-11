Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß auf Gegenfahrbahn - Mercedes prallt gegen Traktor und Opel

Herford (ots)

(jd) Am Montagabend (09.02.) ereignete sich auf der Mindener Straße um 19.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Herforder fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Koblenzer Straße. Im Bereich der Einmündung zur Straße Am Wullberge verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihm im Bereich einer Kurve ein Traktor samt Anhänger entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Unmittelbar nach dem Aufprall gelangte der Mercedes erneut auf seine ursprüngliche Fahrspur und geriet dann erneut auf die Gegenfahrbahn, wo unmittelbar hinter dem landwirtschaftlichen Gespann eine 36-jährige Frau aus Enger mit ihrem Opel fuhr. Es kam sodann zum frontalen Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Grünstreifen geschleudert. Die 36-Jährige und der 80-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Traktorfahrer aus Herford blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden vor rund 40.000 Euro.

