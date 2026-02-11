PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Modegeschäft - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Eine Anwohnerin des Lönsweg hörte in der Nacht zu Dienstag (10.02.) gegen 2.54 Uhr laute Geräusche. Daraufhin sah sie draußen nach der Ursache und bemerkte eine dunkel gekleidete Person, die durch eine Schaufensterscheibe in ein nahegelgenes Geschäft stieg. Die aufmerksame Zeugin verständigte umgehend die Polizei. Die wenig später hinzugekommenen Beamten durchsuchten das Modegeschäft und leiteten umgehend eine Fahndung nach dem bisher Unbekannten ein, die jedoch negativ verlief. Nach einer ersten Durchsicht durch eine Mitarbeiterin wurde kein Diebesgut aus dem Geschäft entwendet. Durch die eingeschlagene Schaufensterscheibe entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
